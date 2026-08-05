Полицейские Самарской области проводят для детей уроки безопасности

В детских оздоровительных и пришкольных лагерях Самарской области сотрудники полиции проводят профилактические встречи, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних.
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