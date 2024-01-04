Минобороны РФ размещает два дополнительных поста в районе Голанских высот

В ходе пресс-конференции представители Минобороны России, МИД РФ и ООН обменялись мнениями на тему участившихся провокаций в районе демилитаризованной зоны, расположенной вдоль оккупированных Израилем Голанских высот.
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