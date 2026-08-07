"Сначала пропал отец, потом погибла мама". Жительница Константиновки рассказала об атаках перед отходом ВСУ

Жительница Константиновки рассказала об атаках ВСУ на мирных жителей.Жительница Константиновки в ДНР Екатерина рассказала, что была вынуждена покинуть дом вместе с семьей после массированных атак со стороны ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии