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Царьград

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"Сначала пропал отец, потом погибла мама". Жительница Константиновки рассказала об атаках перед отходом ВСУ

"Сначала пропал отец, потом погибла мама". Жительница Константиновки рассказала об атаках перед отходом ВСУ

Жительница Константиновки рассказала об атаках ВСУ на мирных жителей.Жительница Константиновки в ДНР Екатерина рассказала, что была вынуждена покинуть дом вместе с семьей после массированных атак со стороны ВСУ.

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