Самолёт Су-30 упал в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полёта Как сообщили в Минобороны РФ, экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет.
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