Лососевая путина этого года вторая по рекордам вылова за последние годы. В 2018 году удалось выловить около 500 тысяч тонн лосося, в этом году при прогнозах в 383 тысячи тонн улов составил немногим меньше.
Владимир Солодов о лососевой путине этого года: "Мы привыкаем к большим уловам!.."
Комментарии
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М
ММ
Чем больше улов, тем дороже рыба??
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12 час.
АА
Афонин Андрей
И что из этого? Огромный улов лососевых добавит рыбу на стол каждого россиянина? Ха-ха-ха! Наша страна уникальная: у нас всё всегда дорожает для граждан России! И наоборот: государство может подарить, простить, или как-то ещё помочь всем странам, но только не своим гражданам! Из этого вывод: нашему государству, Президенту, а уж тем более - олигархам, граждане России являются помехой в достижении каких-то их, "государственных" целей! И кому нужно кормить "помеху" качественной рыбой?
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12 час.
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