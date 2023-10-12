Владимир Солодов о лососевой путине этого года: "Мы привыкаем к большим уловам!.."

АА

Афонин Андрей

И что из этого? Огромный улов лососевых добавит рыбу на стол каждого россиянина? Ха-ха-ха! Наша страна уникальная: у нас всё всегда дорожает для граждан России! И наоборот: государство может подарить, простить, или как-то ещё помочь всем странам, но только не своим гражданам! Из этого вывод: нашему государству, Президенту, а уж тем более - олигархам, граждане России являются помехой в достижении каких-то их, "государственных" целей! И кому нужно кормить "помеху" качественной рыбой?