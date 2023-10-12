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Закон, порядок, государство

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Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Этот Солодов абсолютно прав,   у нас в магазинах продают чёрт те что , всё несвежее. Обычно то что получше стоит дурн...Владимир Солодов:...
  • Афонин Андрей
    И что из этого? Огромный улов лососевых добавит рыбу на стол каждого россиянина? Ха-ха-ха!  Наша страна уникальная: у...Владимир Солодов ...
  • ММ
    Чем больше улов, тем дороже рыба??Владимир Солодов ...

Владимир Солодов о лососевой путине этого года: "Мы привыкаем к большим уловам!.."

Владимир Солодов о лососевой путине этого года: "Мы привыкаем к большим уловам!.."

Лососевая путина этого года вторая по рекордам вылова за последние годы. В 2018 году удалось выловить около 500 тысяч тонн лосося, в этом году при прогнозах в 383 тысячи тонн улов составил немногим меньше.

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Комментарии
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М
ММ
Чем больше улов, тем дороже рыба??
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12 час.
АА
Афонин Андрей
И что из этого? Огромный улов лососевых добавит рыбу на стол каждого россиянина? Ха-ха-ха!  Наша страна уникальная: у нас всё всегда дорожает для граждан России! И наоборот: государство может подарить, простить, или как-то ещё помочь всем странам, но только не своим гражданам!  Из этого вывод: нашему государству, Президенту, а уж тем более - олигархам, граждане России являются помехой в достижении каких-то их, &quot;государственных&quot; целей!  И кому нужно кормить &quot;помеху&quot; качественной рыбой?
Ответить
12 час.

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