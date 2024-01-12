Макгрегор: США пытаются спровоцировать конфликт с РФ с помощью Финляндии

Финляндия - это бывшая в Российской Империи Территория. Сегодня финны этого не знают? Тогда современная финляндия должна превратиться в буферную пустыню если позволит Штатам размещать у себя базы и ракеты НАТО. Финляндию может спасти только ликвидация НАТО!

Геннадий Бережнов

США пытаются спровоцировать конфликт с РФ с помощью Финляндии и на это следует обратить внимание. Не получается с "У", попытаемся с финнами. Большая протяжённость границы потребует больших затрат. США всё применят перед неизбежным и это чревато для Мира.