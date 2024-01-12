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Макгрегор: США пытаются спровоцировать конфликт с РФ с помощью Финляндии

Макгрегор: США пытаются спровоцировать конфликт с РФ с помощью Финляндии

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты Америки пытаются спровоцировать конфликт с Российской Федерацией с помощью Финляндии.

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Комментарии
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W
Walery
Финляндия - это бывшая в Российской Империи Территория. Сегодня финны этого не знают? Тогда современная финляндия должна превратиться в буферную пустыню если позволит Штатам размещать у себя базы и ракеты НАТО. Финляндию может спасти только ликвидация НАТО!
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19 час.
Геннадий Бережнов
США пытаются спровоцировать конфликт с РФ с помощью Финляндии и на это следует обратить внимание. Не получается с &quot;У&quot;, попытаемся с финнами. Большая протяжённость границы потребует больших затрат. США всё применят перед неизбежным и это чревато для Мира.
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19 час.
Амангельды Бахтияров
укалка не ужунет от твоей  пробы?
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17 час.

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