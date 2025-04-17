Театр абсурда
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Театр абсурда

8 898 подписчиков

Последний шанс для Украины. У Путина появились на руках две "золотые карты"

Последний шанс для Украины. У Путина появились на руках две "золотые карты"

БлокнотРУ Проект под названием Украина «схлопывается», перестав быть актуальным. Пока еще его искусственно поддерживают глобалисты, так как рассчитывают слить президента США Дональда Трампа, но и им это делать все сложнее.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автор пытается фантазировать о том ,как бы оно продавало ресурсы врагам России и как это всегда бывает в таком жанре,то переворачивает всё с ног на голову,как бы этими&quot;картами&quot; станет пользоваться Президент
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9 час.
М
Мария
Самый верный способ ослабить любое государство - повесить на его шею Украину.
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5 час.
Анатолий Анатольев
Какое прекрасное СЛОВОБЛУДИЕ получилось!!!! ФУУУУУ!
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5 час.
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