БлокнотРУ Проект под названием Украина «схлопывается», перестав быть актуальным. Пока еще его искусственно поддерживают глобалисты, так как рассчитывают слить президента США Дональда Трампа, но и им это делать все сложнее.
Последний шанс для Украины. У Путина появились на руках две "золотые карты"
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автор пытается фантазировать о том ,как бы оно продавало ресурсы врагам России и как это всегда бывает в таком жанре,то переворачивает всё с ног на голову,как бы этими"картами" станет пользоваться Президент
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9 час.
М
Мария
Самый верный способ ослабить любое государство - повесить на его шею Украину.
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5 час.
Анатолий Анатольев
Какое прекрасное СЛОВОБЛУДИЕ получилось!!!! ФУУУУУ!
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5 час.
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