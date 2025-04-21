Здоровый детский сон: как исключать частые ночные пробуждения ребенка после года

По словам эксперта, частые ночные пробуждения — это все ночные беспокойства ребёнка, в которые должен вмешаться взрослый для обеспечения дальнейшего сна, даже если ребёнок во время этого беспокойства окончательно не проснулся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии