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Всё о женщинах

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Здоровый детский сон: как исключать частые ночные пробуждения ребенка после года

Здоровый детский сон: как исключать частые ночные пробуждения ребенка после года

По словам эксперта, частые ночные пробуждения — это все ночные беспокойства ребёнка, в которые должен вмешаться взрослый для обеспечения дальнейшего сна, даже если ребёнок во время этого беспокойства окончательно не проснулся.

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