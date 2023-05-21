Макрон назвал предоставление Зеленскому самолета вопросом чести

Предоставление самолёта для прибытия на саммит лидеров государств «Большой Семёрки» украинскому президенту Владимиру Зеленскому было «вопросом чести».
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