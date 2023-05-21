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Макрон назвал предоставление Зеленскому самолета вопросом чести

Макрон назвал предоставление Зеленскому самолета вопросом чести

Предоставление самолёта для прибытия на саммит лидеров государств «Большой Семёрки» украинскому президенту Владимиру Зеленскому было «вопросом чести».

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