Перл-Харбор 3.0: время выбирать цели

Девятнадцатого октября 1973 года, в разгар Войны Судного дня, когда исход очередного кровопролитного противостояния Израиля с соседними арабскими государствами был еще далеко не ясен, президент США Ричард Никсон объявил о предоставлении Израилю срочной военной помощи в 2,2 млрд долларов.