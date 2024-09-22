Перл-Харбор 3.0: время выбирать цели

Девятнадцатого октября 1973 года, в разгар Войны Судного дня, когда исход очередного кровопролитного противостояния Израиля с соседними арабскими государствами был еще далеко не ясен, президент США Ричард Никсон объявил о предоставлении Израилю срочной военной помощи в 2,2 млрд долларов.
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