Технический сбой в работе мессенджеров в Якутии был согласован с Роскомнадзором

Заместитель министра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутии) Андрей Суслов рассказал, что сбой в Telegram, с которым столкнулись жители региона связан с пробной блокировкой мессенджеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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