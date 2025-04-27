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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэндерсон принес «Оттаве» 1-ю победу в серии с «Торонто». Он 4-й игрок в истории клуба с голом в овертайме в матче при угрозе вылета

Сэндерсон принес «Оттаве» 1-ю победу в серии с «Торонто». Он 4-й игрок в истории клуба с голом в овертайме в матче при угрозе вылета

22-летний защитник «Сенаторс» забил в овертайме четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (4:3 ОТ, 1-3).

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