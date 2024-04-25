Китайцы намерены организовать ремонт своих многочисленных авто в Крыму

Информация носит предварительный характер и предоставлена членом клуба народной дипломатии. Председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о намерении китайцев построить в Крыму центры: по ремонту китайских машин и культуре.
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