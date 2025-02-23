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Более 150 наград вручили морским пехотинцам в Курской области

Более 150 наград вручили морским пехотинцам в Курской области

В приграничном районе Курской области прошло награждение морских пехотинцев 177-го гвардейского полка.

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