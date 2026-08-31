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Царьград

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TMZ: Лайонел Ричи обратился за помощью после концерта в Сент-Луисе

TMZ: Лайонел Ричи обратился за помощью после концерта в Сент-Луисе

После концерта 30 августа в Сент-Луисе, 77-летний певец Лайонел Ричи был госпитализирован из-за недомогания.

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