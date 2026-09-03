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Депутаты Госдумы потребовали отменить повышение тарифов на ЖКХ в октябре

Депутаты Госдумы потребовали отменить повышение тарифов на ЖКХ в октябре

Депутаты фракции «Справедливая Россия» потребовали отменить запланированное на октябрь повышение тарифов ЖКХ, заявив об отсутствии обоснования роста цен.

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