Олимпийского чемпиона ограбили по пути на Игры-2024

Олимпийский чемпион по BMX‑фристайлу австралиец Логан Мартин сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что его фургон ограбили по пути на Олимпийские игры 2024 года в Париже.