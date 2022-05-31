В Bloomberg подсчитали возможные потери России из-за нефтяного эмбарго

Россия недополучит около $22 млрд из-за введения нефтяного эмбарго Европейского союза. Такой подсчет приводит агентство Bloomberg, отмечая, что в случае введения запрета РФ будет вынуждена продавать свою нефть с большим дисконтом на азиатском рынке.