Состояние пострадавшей в ДТП с Буйновым ухудшилось

В ближайшее время женщину переведут в больницу в Москве Пострадавшая в ДТП с артистом Александром Буйновым женщина почувствовала себя хуже и в ближайшее время ее переведут из Звенигородской больницы в Москву, передает телеграм-канал Shot.
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