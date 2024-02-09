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Американский журналист Карлсон опубликовал интервью с Путиным

Американский журналист Карлсон опубликовал интервью с Путиным

Интервью длилось два часа, в течение которых Карлсон задал президенту России около 60 вопросов. Большая часть разговора была посвящена конфликту с Украиной и ее истории, также обсуждались отношения России с США и взрывы «Северных потоков».

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