«Бог дал мне талант и отобрал все остальное»: горькая цена успеха Фаины Раневской.

Фаина Раневская остается одной из самых любимых и цитируемых личностей в истории советского и российского кинематографа.
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