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Южноафриканская PetroSa хочет возобновить обсуждение инвестиций с "Газпромом" - посол ЮАР

Южноафриканская PetroSa хочет возобновить обсуждение инвестиций с "Газпромом" - посол ЮАР

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Государственная компания из ЮАР PetroSA планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по вопросу российских инвестиций в энергосектор страны, сообщил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

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