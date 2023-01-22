Южноафриканская PetroSa хочет возобновить обсуждение инвестиций с "Газпромом" - посол ЮАР

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Государственная компания из ЮАР PetroSA планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по вопросу российских инвестиций в энергосектор страны, сообщил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.