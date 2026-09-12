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Масло ши: 6 средств для осеннего ухода за сухой кожей

Масло ши: 6 средств для осеннего ухода за сухой кожей

Почему масло из африканских орехов десятилетиями остаётся одним из главных ингредиентов зимней косметички? Оно не нуждается в отдельном представлении: карите спокойно существует в косметике десятилетиями, особенно хорошо чувствуя себя там, где коже становится не до экспериментов — в холод, ветер и сухой воздух.

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