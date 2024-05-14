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По какой причине очень вредно заменять завтрак перекусами

По какой причине очень вредно заменять завтрак перекусами

По какой причине очень вредно заменять завтрак перекусами Алёна ЮрьеваЗавтрак — это не просто первый прием пищи в день, это ключ к правильной работе организма и поддержанию здоровья на протяжении всего дня.

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