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Царьград

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Вот и всё: Пугачёва с Галкиным* сотрудничают с пособницей ВСУ

Вот и всё: Пугачёва с Галкиным* сотрудничают с пособницей ВСУ

Вот и всё: маски окончательно сброшены. Алла Пугачёва и Максим Галкин* перестали стыдливо скрывать, кто помогает им зарабатывать на "жирных" частных выступлениях.

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