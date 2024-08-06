Мишустин заявил об опережающем прогнозы росте экономики России

Экономика России развивается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.
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