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Мишустин заявил об опережающем прогнозы росте экономики России

Экономика России развивается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

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