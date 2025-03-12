"Мы окрепли". Депутат АКЗС объяснил, при каких условиях могут вернуться западные бренды

Владимир Семенов уверен, что теперь иностранные компании должны бороться за рынок Многие алтайские компании ничем по качеству не уступают западным брендам, которые потенциально могут в ближайшей перспективе вернуться на российский рынок.
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