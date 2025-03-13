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Бивол – о бое с Бетербиевым в России: «Все может быть. Но, думаю, это будет Саудовская Аравия»

«Все может быть. Но, думаю, это будет Саудовская Аравия. У нас есть договоренность с Riyadh Season, а у них свой план», – сказал Дмитрий Бивол.

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