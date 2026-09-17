Киев официально потребует от своих международных партнёров не признать результаты выборов в Государственную думу РФ в Крыму и на новых территориях России.
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