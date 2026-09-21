Офтальмолог Мурашова: сбривание ресниц грозит мужчинам слепотой

Офтальмолог Вера Мурашова объяснила, что сбривание ресниц ради маскулинного образа может привести к повреждению роговицы, если ресница начнет отрастать в неправильном направлении, а для остановки ее роста иногда требуется электрокоагуляция корня или регулярное удаление пинцетом.