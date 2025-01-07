Российским дачникам запретили распылять на участке соседа ядовитые вещества

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: никто не имеет права распылять ядовитые вещества на территории соседа для решения проблем зеленых насаждений, и это запрещено в любых случаях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии