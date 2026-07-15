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Даже расчет не помогает. Антироссийский союз Польши и Украины рухнул

Даже расчет не помогает. Антироссийский союз Польши и Украины рухнул

Киев почтил память бойцов Второй мировой, на счету которых гибель ста тысяч поляков, — и старые обиды вспыхнули с новой силой ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Вслед за началом боевых действий на Украине в феврале 2022 года польско-украинская солидарность стала одним из самых трогательных эпизодов конфликта на Украине.

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