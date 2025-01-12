DE: наступление РФ угрожает ВСУ в Краматорске, Константиновке и Дружковке

Наступление ВС РФ создаёт угрозу для «крупного» укрепрайона Вооружённых сил Украины, включающего в себя город Краматорск, а также населённые пункты Дружковка и Константиновка в Донецкой народной республике, пишет Daily Express.
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