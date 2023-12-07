Магомедов провалил взвешивание и выбыл из Гран-при ACA

Чемпион Муслим Магомедов выбыл из Гран-при ACA накануне боя на 167-м номерном турнире в Уфе. «Магомедов провалил взвешивание, показав на весах более 5 кг свыше лимита, и будет лишён возможности защищать титул и участвовать в Гран-при.