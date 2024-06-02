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Чемпионат Греции. Плей-офф. 1/2 финала. «Арис» примет «Панатинаикос»

«Арис» постарается сравнять счет в серии с «Панатинаикосом» Чемпионат Греции Плей-офф 1/2 финала (до двух побед) Второй матч Панатинаикос – Арис 89:71 (28:13, 15:19, 24:27, 22:12) Дата проведения 31 мая, 20.

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