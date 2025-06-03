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Охотничье хозяйство: социальное значение и туризм в Пермском крае

Охотничье хозяйство: социальное значение и туризм в Пермском крае

Чтобы понять, как происходит управление охотничьим хозяйством и рассказать об этом читателям журнала, главный редактор Михаил Кречмар встретился с министром природных ресурсов Пермского края Дмитрием Михайловичем Балановичем.

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