Охотничье хозяйство: социальное значение и туризм в Пермском крае

Чтобы понять, как происходит управление охотничьим хозяйством и рассказать об этом читателям журнала, главный редактор Михаил Кречмар встретился с министром природных ресурсов Пермского края Дмитрием Михайловичем Балановичем.
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