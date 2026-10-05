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За рулем

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В Россию приехал Subaru Outback нового поколения: цены и комплектации

В Россию приехал Subaru Outback нового поколения: цены и комплектации

Четыре дилера Subaru – в Москве, Санкт-Петербурге и Перми – сообщили Autonews.ru, что новый Outback в России можно взять минимум за 9,2 млн руб.

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