В Россию приехал Subaru Outback нового поколения: цены и комплектации

Четыре дилера Subaru – в Москве, Санкт-Петербурге и Перми – сообщили Autonews.ru, что новый Outback в России можно взять минимум за 9,2 млн руб.
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