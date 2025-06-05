Рябков: самолеты РФ в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены

Российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены, их восстановят. Об этом рассказал заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков, информирует ТАСС.
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