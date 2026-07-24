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Царьград

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Жительница Перми заплатит 300 000 руб за продажу леса

Жительница Перми заплатит 300 000 руб за продажу леса

Ленинский районный суд города Перми обязал местную жительницу выплатить 300 000 рублей в пользу министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

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