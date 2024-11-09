Россия вышла в мировые лидеры по росту потребления кофе

Россия среди крупнейших потребителей кофе в мире заметнее всех нарастила потребление — сразу на 7,1% до 5,1 миллиона мешков или 306 тысяч тонн, следует из отчета Международной организации по кофе за 2022–2023 урожайный сезон.
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