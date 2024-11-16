La Gazzetta dello Sport: ПСЖ возобновил интерес к Кварацхелии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в ПСЖ. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер парижского клуба Луис Энрике является большим поклонником грузинского футболиста.
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