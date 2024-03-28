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Закон, порядок, государство

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В МЧС России состоялось заседание Общественного совета

В МЧС России состоялось заседание Общественного совета

Общественный совет при МЧС России как постоянно действующий совещательно-консультативный орган осуществляет общественный контроль в сфере деятельности ведомства с учетом интересов граждан и общественных объединений Российской Федерации, их прав и свобод.

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