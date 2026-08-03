Для США подготовлены 10 уникальных кроссоверов Ferrari Purosangue[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Американский рынок остается для компании Ferrari ключевым, например, в прошлом году на него пришлось около четверти всего объема продаж.
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