📷⚡️Реактивный БЛА Specter: перспективы высокоскоростных ударных платформ Компания AEVEX Corp. впервые официально представила реактивный беспилотный комплекс Specter, позиционируемый как перспективное средство поражения для выполнения задач в зонах с высокой плотностью ПВО.
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