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Регион 29

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Александр Цыбульский приехал с рабочей поездкой в Мелитополь

Там губернатор Архангельской области встретился со своим коллегой - губернатором Запорожской области Евгением БалицкимТам губернатор Архангельской области встретился со своим коллегой - губернатором Запорожской области Евгением Балицким — Мелитополь — город, который мы активно помогаем приводить в порядок.

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