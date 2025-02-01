Александр Цыбульский приехал с рабочей поездкой в Мелитополь

Там губернатор Архангельской области встретился со своим коллегой - губернатором Запорожской области Евгением БалицкимТам губернатор Архангельской области встретился со своим коллегой - губернатором Запорожской области Евгением Балицким — Мелитополь — город, который мы активно помогаем приводить в порядок.