За январь—сентябрь 2026 года Китай экспортировал в Россию смартфоны на общую сумму 1,61 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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