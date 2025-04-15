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Лента новостей Крыма

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Иван Мезюхо: Водная проблема для Крыма не новая

Иван Мезюхо: Водная проблема для Крыма не новая

Водная проблема для Крыма не новая. Сейчас появились новые информационные поводы для её обсуждения.Как местный житель, ответил на вопросы издания «Свободная пресса» на эту тему:В Крыму уже в этом году начнут строить два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты, заявил глава региона … .

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