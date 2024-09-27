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Мы из Советского Союза

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  • Владимир Алтайцев
    Врёшь, шалашовка  бандеровская. К ВОВ  никто уже коммунистов  не звал большевиками. БОльшую  часть расстреляди, пиз.....Какие памятники б...
  • Nikolia Vovchenko
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    Не большевики, а жиды.Они до сих пор гадят РоссииКакие памятники б...

Какие памятники были уничтожены

Какие памятники были уничтожены

Памятников уничтожено было очень и очень много. Вот только некоторые из них.Летом 1884 года, героям-казакам был установлен памятник-часовня (работа выполнена бывшим туркестанским воинским начальником подполковником Головиным на добровольные пожертвования).

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Не большевики, а жиды.Они до сих пор гадят России
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2 час.
Nikolia Vovchenko
Автор,как и многие комментаторы почему то напрочь забыли о троцкистах,меньшевиках,эсерах и прочей...присосавшейся к Большевикам.Так ведь им проще&quot;убить двух зайцев&quot;:оболгать тех кто действительно боролся за Россию и порадовать троцкистов с фашистами спрятавшихся под личиной &quot;демократы&quot;или &quot;либералы&quot;
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28 мин.
Владимир Алтайцев
Врёшь, шалашовка  бандеровская. К ВОВ  никто уже коммунистов  не звал большевиками. БОльшую  часть расстреляди, пиз..шь?  Докажи  цифрами, а  не солженицеровско-резуновским блеянием.
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24 мин.

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