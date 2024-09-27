Памятников уничтожено было очень и очень много. Вот только некоторые из них.Летом 1884 года, героям-казакам был установлен памятник-часовня (работа выполнена бывшим туркестанским воинским начальником подполковником Головиным на добровольные пожертвования).
Какие памятники были уничтожены
Комментарии
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Андрей Тихонов
Не большевики, а жиды.Они до сих пор гадят России
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2 час.
Nikolia Vovchenko
Автор,как и многие комментаторы почему то напрочь забыли о троцкистах,меньшевиках,эсерах и прочей...присосавшейся к Большевикам.Так ведь им проще"убить двух зайцев":оболгать тех кто действительно боролся за Россию и порадовать троцкистов с фашистами спрятавшихся под личиной "демократы"или "либералы"
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28 мин.
Владимир Алтайцев
Врёшь, шалашовка бандеровская. К ВОВ никто уже коммунистов не звал большевиками. БОльшую часть расстреляди, пиз..шь? Докажи цифрами, а не солженицеровско-резуновским блеянием.
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24 мин.
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