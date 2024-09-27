Какие памятники были уничтожены

Не большевики, а жиды.Они до сих пор гадят России

Nikolia Vovchenko

Автор,как и многие комментаторы почему то напрочь забыли о троцкистах,меньшевиках,эсерах и прочей...присосавшейся к Большевикам.Так ведь им проще"убить двух зайцев":оболгать тех кто действительно боролся за Россию и порадовать троцкистов с фашистами спрятавшихся под личиной "демократы"или "либералы"