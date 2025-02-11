Собственно говоря, никаких особых событий не произошло. Россией был освобожден очередной населенный пункт Дзержинск.
Про финнов и про сук, зверушки и пиписки, Москва и ненужные: утренний кофе и новости
Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Агентство США (USAID) Сороса. Это они все оплачивают. И Украину покупают, а как же потом, по закону, Зе уже просрочен, или закон зачем они пишут?
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8 час.
Сергей Иванов
А для чего использованный презер-ватив Зеля скупает особняки?! Ему в них точно не жить, его ледоруб ждет или свои же грохнут. Если только для Ленки-скумбрии...
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6 час.
Надежда
Циничная полуживая мумия сорос сначала выбирает нужные ему страны, а затем выдергивает оттуда молодых амбициозных карьеристов, особенно, он предпочитает безмозглых куриц, которым внедряет в мозги западную дерьмократическую чушь, а затем направляет по своим странам, где расставляет на высшие посты во власти! И вот эта зомбированная молодежь выполняет все соросовские методички. Так было и в хуторской стране Суоми. Какая-то вертихвостка санна марин ввергла страну в полный хаос, разорвав отношения с Россией и вступив в бандитскую нату!((😡
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1 час.
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