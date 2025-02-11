РУ Раиса Утропова Агентство США (USAID) Сороса. Это они все оплачивают. И Украину покупают, а как же потом, по закону, Зе уже просрочен, или закон зачем они пишут?

Сергей Иванов А для чего использованный презер-ватив Зеля скупает особняки?! Ему в них точно не жить, его ледоруб ждет или свои же грохнут. Если только для Ленки-скумбрии...