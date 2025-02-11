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Москвичка ради наследства наняла мужу отравителя

Москвичка ради наследства наняла мужу отравителя

Москвичка наняла киллера, чтоб избавиться от мужа. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по Москве, 69-летняя подозреваемая разводилась с супругом и не хотела отдавать ему половину имущества.

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